Amoruso: “La Fiorentina contro il Milan non dovrà fare la partita: i viola non sono ancora pronti per questo. Chiesa il calciatore più “sacrificato” perchè…”

L’ex difensore viola Lorenzo Amoruso a Radio Bruno Toscana ha parlato così del momento attuale della Fiorentina e della sfida di sabato: “Sappiamo che il Milan è una squadra che attacca e lo fa in massa. La Fiorentina non dovrà fare la partita: i viola non sono ancora pronti per questo e possono sfruttare la velocità dei proprio attaccanti. Non escludo che possano giocare sia Chiesa, Cutrone e Vlahovic. Iachini sta sfruttando le caratteristiche dei singoli della Fiorentina. Il calciatore forse più sacrificato è Chiesa perché affronta gli avversari girato verso la propria porta, di spalle. Cambio modulo? Prima Iachini deve trovare il consolidamento dei meccanismi”.