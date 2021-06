Amoruso: “La Fiorentina dovrà proteggere Italiano, non possiamo permetterci un’altra stagione come le ultime. Sulle commissioni…”

L’ex difensore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso, ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Italiano? Lo Spezia aveva una bella fisionomia, di questo va dato atto al mister. Ha avuto la possibilità di portare i liguri dalla C alla A, lavorandoci per 3-4 anni e con la stessa intelaiatura. Ho l’impressione che la società dovrà in qualche modo proteggere Italiano ed esporsi con i giocatori. Le sue idee di gioco sono molto dispendiose dal punto di vista fisico: lo Spezia correva tantissimo per poter fare quella tipologia di gioco. L’attesa è finita, non ci possiamo permettere un’altra stagione come le ultime. Commissioni? La Fiorentina le ha sempre pagate, nonostante quel che si sta dicendo su Mendes“.