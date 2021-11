Amoruso: “La Fiorentina ha gettato al vento almeno tre partite. Serve un salto mentale per puntare all’Europa”

Interpellato da Radio Bruno, l’ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato così dell’emergenza difesa in casa viola: “Venuti fra tutti mi sembra la soluzione migliore. Uno spostamento di un centrocampista può essere pericoloso. Hai bisogno di gente di ruolo contro una squadra contro il Milan”.

Poi ha proseguito: “Abbiamo buttato via partite come Venezia, Lazio e Juventus. La squadra di Italiano deve crescere mentalmente per puntare all’Europa”.