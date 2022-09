Amoruso: “La Fiorentina non è più la squadra dello scorso anno, qualcuno non sta facendo il suo dovere. Con Odriozola…”

L’ex difensore di lungo corso Lorenzo Amoruso, a Radio Bruno Toscana ha toccato vari temi di casa viola: “I gigliati non sono più la squadra dello scorso campionato. La Fiorentina ha giocato bene solo due gare, poi basta. Contano le occasioni da gol, come contro il Riga. Qualcuno non sta facendo il suo dovere. La squadra di Italiano effettua tanti cross a partita, ma spesso sono prevedibili, non c’entra la bravura dell’attaccante. Con Odriozola avevi un’arma in più, adesso non c’è più. Il centrocampista lo giudichi per quanti palloni recupera e per quanti ne perde”.