Amoruso: “La Fiorentina subisce gli stessi gol da due anni. Italiano esagera con la ripartenza dal basso”

L’ex giocatore viola Lorenzo Amoruso ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “La Fiorentina prende gol nella stessa maniera da due anni. C’è un’esasperazione da parte di Italiano nel far rimanere la squadra uomo contro uomo, atteggiamento che l’anno scorso ha portato i suoi frutti ma che adesso sta causando solo tanta confusione. Il difensore non può sempre uscire palla al piede, la palla ogni tanto va buttata in tribuna”.

E poi su Kouame ha aggiunto: “Quando fu comprato dal Genoa dissi che secondo me era un ottimo giocatore, poi è chiaro che l’infortunio lo ha influenzato parecchio. Aveva bisogno di giocare e lo ha fatto altrove, quindi oggi il suo rendimento non mi sorprende ed è la conferma che alla fine la differenza la fa la testa”.