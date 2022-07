Amoruso: “La mancata ufficialità mi fa pensare a visite mediche più approfondite per Mandragora. Italiano dovrà ricominciare quasi da zero”

L’ex giocatore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Non avendo confermato i vari giocatori che avevano fatto bene e che erano titolari, i meccanismi di Italiano dovranno quasi essere rispiegati da capo. Inoltre bisogna migliorare i punti deboli, penso ai troppi gol subiti. Il tempo è poco, se nelle prime partite non hai già cinque o sei ricambi di livello diventa difficile”.

E poi sui singoli ha aggiunto: “Mandragora? Ha un ottimo piede e fa anche rottura, lo vedo bene con Italiano. Il fatto che non sia ancora arrivata l’ufficialità mi fa pensare a delle visite mediche più approfondite del solito per via degli infortuni che ha avuto in passato. Torreira? Penso che la Fiorentina avesse già preso una decisione su di lui, altrimenti non si sarebbe arrivati alla scadenza del prestito”.