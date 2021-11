Amoruso: “L’anno scorso Pezzella e Ribery avevano spaccato in due lo spogliatoio della Fiorentina”

L’ex giocatore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno Toscana: “L’anno scorso, secondo me, Pezzella e Ribery avevano creato una divisione all’interno dello spogliatoio. Due schieramenti contrapposti che gli allenatori, Iachini e Prandelli, non riuscivano a contrastare. Centrocampo? I giocatori che stanno in quel ruolo vanno valutati sia in fase offensiva che difensiva. Insieme a Torreira, riproporrei Castrovilli e Bonaventura all’Allianz Stadium”.

E poi ha aggiunto: “In attacco, oltre a Vlahovic, metterei Sottil e Saponara con Callejon in panchina. C’è bisogno di gente che faccia bene la fascia con corsa, voglia e dinamicità. La Juve sugli esterni ha giocatori che corrono tanto, non puoi permetterti di rallentare”.