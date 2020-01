Amoruso: “Le caratteristiche di Cutrone non ce l’ha nessuno nella Fiorentina. Dragowski doveva essere più sveglio contro il Bologna”

L’ex difensore della Fiorentina e opinionista, Lorenzo Amoruso, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno, ecco le sue parole: “Cutrone? Non è da calcio inglese ma ha caratteristiche uniche per la squadra viola, è una serpe velenosa e segna in tutti i modi, è un attaccante completo. Gol Orsolini? Qualche colpa a Dragowski la do, doveva immaginarselo di più un tiro del genere visto che era impossibile fare gol sul secondo palo. Bisogna studiare di più gli avversari, nel calcio di oggi si fa molto meno. Fase difensiva? Si è mossa bene, ha collaborato di più. Pedro? La sua cessione libererebbe un posto da extracomunitario ma non è un fallimento il suo perchè non ha avuto la possibilità di mettersi in mostra”.