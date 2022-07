Amoruso: “Milenkovic all’Inter farebbe la riserva, a Firenze invece è il migliore. Fossi in lui firmerei per due anni”

L’ex giocatore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Fossi Milenkovic ad oggi rimarrei a Firenze, perché all’Inter rischia di fare la riserva. Qui è il più forte del reparto arretrato, inoltre viene da un’ottima annata e quindi fossi in lui il contratto per un altro paio di anni lo firmerei”.

E poi ha aggiunto: “La situazione di Jovic e Cabral è diversa da quella che ci fu con Cutrone, Vlahovic e Kouame. Gli attuali attaccanti della Fiorentina sono giocatori più esperti, inoltre con tante partite è quasi fisiologico fare una staffetta. Comunque per ora ho visto un Italiano tranquillo, non mi sembra ci siano problemi di tipo tattico. Bisogna aspettare ancora un po’ per capire che tipo di lavoro e movimenti possano fare Jovic e Cabral“.