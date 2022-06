Amoruso: “Milenkovic andrà via e per sostituirlo non basteranno 15 milioni. E serve anche un altro difensore”

L’ex giocatore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato di Nikola Milenkovic a Radio Bruno Toscana: “E’ un giocatore fondamentale sia in fase difensiva che offensiva, visto che ha fatto anche qualche gol. Inoltre era migliorato molto quindi la sua partenza, che secondo me ci sarà, lascerà un vuoto che dovrà essere colmato. Per prendere un difensore che possa rimpiazzare Milenkovic non bastano 15 milioni, bisogna capire quanto vuole investire la Fiorentina. E’ vero che c’è feeling con Italiano, ma i procuratori contano di più; la decisione su Milenkovic era già stata presa un anno fa dalla dirigenza viola”.

E poi ha aggiunto: “Servono almeno due centrali, non dico entrambi fortissimi ma almeno uno dei due deve essere un top. Igor ha fatto estremamente bene, ma per il resto abbiamo solo incognite a partire da Martinez Quarta. Ranieri? Può essere senz’altro il vice-Biraghi ma lo vedrei anche come centrale, alla Salernitana è migliorato molto. Detto questo, non può certo essere un titolare. Venuti? Fa il suo, talvolta spinge e crea pericoli, ma è ovvio che a certi livelli si cerchi qualcosa in più”.