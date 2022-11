L’ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso, a Radio Bruno Toscana, ha parlato così del calciatore gigliato Nikola Milenkovic: “Si tratta di un potenziale top tra i difensori, ha tutto per diventare uno dei più forti, il problema secondo me è che manca di concentrazione. Gli errori che fa sono errori di valutazione, e ne commette ciclicamente. Così c’è qualcosa che non torna, l’errore ci sta ma non la perseveranza“.