Amoruso: “Non mi spiego come la Fiorentina non abbia trovato le giuste motivazioni ieri. Devono capire che stanno buttando via un’occasione storica”

Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, ha commentato -duramente- la batosta subita dalla Fiorentina contro la Sampdoria. Sentite cosa ha detto l’ex Viola al Pentasport di Radio Bruno:

“Ieri è stata una vergogna. La squadra ha deluso tutti, compresa se stessa. Spero che si accorgano di aver sprecato una grande occasione per scrivere la storia di Firenze. Non mi spiego come non siano riusciti a trovare le motivazioni. Non ho visto né coesione, né voglia. Erano tutti allo sbando“.

E ancora: “Questo gruppo non ha un leader. Nei momenti decisivi, nessuno riesce ad essere incisivo. Giocando così in Europa si pigliano solo schiaffi. La Fiorentina non ha imparato nulla dagli errori del passato. Con la Juve voglio vedere una reazione: se servisse li manderei anche in ritiro. Devono capire cosa hanno fatto”.