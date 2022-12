Amoruso: “Non possiamo bocciare Cabral dopo un anno. Amrabat? Attenzione ai casi Chiesa e Vlahovic”

L’ex difensore gigliato, Lorenzo Amoruso, è intervenuto a Radio Bruno per commentare il periodo di forma di Cabral e il futuro di Amrabat dopo il Qatar:

“Spero per Cabral che il suo problema non sia la pressione, perché questa fa parte del mestiere: a me sembra piuttosto una scusa. Io comunque aspetterei a bocciarlo dopo un anno, ha fatto vedere anche alcune cose buone. Come il suo atteggiamento, che è stato sempre giusto. In zona gol è bravo con i movimenti giusti, poi però manca all’atto conclusivo”.

Poi su Amrabat: “C’è da capire cosa la Fiorentina vorrà fare con lui, nel caso per sostituirlo. Se si ripetesse quanto successo con Chiesa e Vlahovic, vorrebbe dire che il progetto viola è solo una tappa di passaggio. Ad influire sarà anche la scelta del modulo di Italiano: come vertice basso per me rende meno rispetto di una mediana a due, dato che non eccelle in fase di costruzione”.