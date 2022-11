Amoruso: “Occhio a esaltarsi contro le squadre di Serie C; l’altra volta ci ha svegliati la Lazio. La Fiorentina parla poco in campo”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Lorenzo Amoruso è intervenuto a Radio Bruno Toscana, commentando le sensazioni dopo la vittoria viola in Lettonia: “Occhio a esaltarsi, occhio. Non dimentichiamoci che abbiamo giocato contro una squadra di Serie C, come contro gli Hearts all’andata. Non dobbiamo trascurare questo dato. Poi è arrivata la Lazio e ci ha svegliati, quindi calma ad esaltarsi e a emanare verdetti“.

Inoltre, evidenzia un problema della squadra: “Quando giocavo a calcio, ricordo che i miei compagni, quando avevo palla, urlavano in qualsiasi maniera qualunque cosa che potesse tornarmi utile. Non sembra esserci comunicazione e questo non va bene, se non ce n’è. La squadra di Italiano parla poco in campo. Se non ci si fa attenzione, si perdono punti importanti. E la Fiorentina, di fondamentali, ne ha già persi sette/otto”.