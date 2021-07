Amoruso: “Per Milenkovic la Fiorentina si deve sapere accontentare. Al massimo offrono 15 milioni di euro per il suo cartellino e i viola non possono chiedere di più”

Non è una situazione facile quella che si trova a vivere la Fiorentina con Nikola Milenkovic. Il difensore serbo molto probabilmente dovrà essere ceduto questa estate anche perché il suo contratto coi viola scadrà nel giugno 2022.

Prendere molti soldi per lui non è possibile, almeno a detta dell’ex giocatore e capo degli osservatori viola, Lorenzo Amoruso: “Per Milenkovic ti offrono al massimo 15 milioni di euro – ha detto intervenendo su Radio Bruno – quindi devi saperti accontentare. Non puoi chiedere di più, perché quest’anno non ha fatto per niente bene e poi perché c’è la questione del contratto”.