Amoruso: “Prendiamone atto, questa Fiorentina non è quella della scorsa stagione. Può migliorare i risultati? No, troppi errori”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha detto la sua sulla nuova Viola, sottolineando particolarmente le sue perplessità, a Radio Bruno Toscana: “Secondo me, non può migliorare i risultati della scorsa stagione. Se anche un presidente se ne accorge… Questa squadra gioca troppo orizzontalmente, ma mancano anche gli interpreti: l’anno scorso, giocatori come Castrovilli e Duncan erano importanti e ora sono mancati”.

E aggiunge: “Dobbiamo prendere atto che questa non è la Fiorentina della scorsa stagione. Questa squadra fa troppi errori e concede tanti gol segnandone pochi. Milenkovic? Italiano è molto attento alla condizione fisica, difficile sbilanciarsi se non si conoscono le vicissitudini degli allenamenti. A Bergamo, a prescindere, farei giocare Igor”.