Amoruso: “Quarta non sarà pronto subito, avrà bisogno di tempo. Callejon non vale Chiesa”

L’ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoroso questa mattina è intervenuto a Radio Bruno per commentare l’arrivo in viola di Martinez Quarta centrale del River Plate. Queste le sue parole: “Quarta è un buon acquisto ma essendo argentino sappiamo bene le molte incognite: sono tanti i sudamericani arrivati in Italia con un buon biglietto da visita che hanno poi fallito. I difensori argentini però hanno spesso fatto bene. Hanno una dote enorme: riescono ad integrarsivelocemente nel nostro calcio e in alcuni casi migliorano. Quarta non ha caratteristiche da leader, non so se sarà capace di impostare la manovra. C’è da capire la sua evoluzione, e soprattutto come verrà impegnato. Sinceramente non so per quale motivo sia stata preferita la difesa invece dell’attacco sul mercato. Alcune operazioni di mercato occorrerebbe conoscere meglio, ma le ultime due non lasciano un’idea di positività. Allo stesso tempo c’è da sottolineare che la Fiorentina ha perso un giocatore fenomenale come Chiesa, e speso molti soldi per un difensore. Credo che la squadra sia stata indebolita, i risultati parlavano già a favore della difesa viola. Non era necessario intervenire. Callejon non è Chiesa, ha dieci anni in più e non occupa neanche la stessa posizione. Avevamo bisogno di leader, ma Callejon a differenza di Chiesa non mi sembra un trascinatore. Partire per la seconda stagione senza un obiettivo preciso mi preoccupa molto”.

