L’ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso, a Radio Bruno ha parlato così di Martinez Quarta: “Secondo me sta pagando un po’ troppi errori fatti da singolo. Italiano ha trovato un Igor super concentrato e adesso non può farne a meno. In questo momento viene messo da parte perché la squadra ha più certezze a giocare in modo diverso”.



Poi su Cabral ha aggiunto: “Il calciatore visto fino ad ora non ha accontentato nessuno. Bisogna capire cosa gli chiederà Italiano”.