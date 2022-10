Amoruso: “Questa è la Fiorentina che vedremo per tutto l’anno. Non mi aspetto molto dalla società”

A Radio Bruno ha parlato l’ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso, intervenendo su diversi temi di casa viola. Queste le sue parole: “Ceri errori ormai sono radicati, questa temo sia la Fiorentina che vedremo tutto l’anno. E’ sempre la stessa, non capisco da dove arrivino tutti questi problemi. Dopo 10 partite è difficile cambiare. Anche a Lecce hanno preso un gol da citrulli. Dalla società non mi aspetto un granché, alla fine sono i giocatori che scendono in campo. Commisso non può cambiare allenatore dopo l’ultimo anno. Forse serve un uomo di calcio all’interno della società, ma si vuole insistere con questi dirigenti. Le partite in Europa? Gli avversari sono modesti, contano il giusto”.