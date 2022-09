Amoruso: “Se continua a subire così tanti gol quest’anno la Fiorentina non tornerà in Europa. Dai giocatori serve personalità”

L’ex giocatore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “L’anno scorso Kouame ha messo minuti nella gambe ritrovando la condizione, e facendosi trovare pronto per la causa viola. Per Cabral il discorso è diverso: lui ha bisogno di tanti cross, e la Fiorentina non è brava a farli perché ne ha sbagliati tantissimi. Infine Jovic non è semplicemente una punta centrale, inoltre non ha i novanta minuti nelle gambe da due anni”.

E poi ha aggiunto: “Questa sosta deve fare la differenza per la Fiorentina. Molte sconfitte sono arrivate per motivi psicologici, ho visto una squadra appesantita dalle responsabilità. Qui deve essere bravo Italiano a entrare nella testa dei giocatori. Se continuiamo con questa media di punti e di gol subiti quest’anno in Europa non ci arriviamo. Serve più personalità da parte dei giocatori, devono andare oltre quello che chiede loro l’allenatore”.