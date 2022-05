Amoruso: “Serve fare mercato, sennò si butta via il lavoro fatto finora. Conference League? Non va snobbata, anzi…”

L’ex calciatore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Tutto quello che è stato fatto di buono, se non si interviene, diventa da buttar via. Sarebbe importante convincere Torreira a restare, ma comunque la rosa va costruita subito, serve fare mercato. Per ora non sono uscite voci, sono preoccupato”.

Sulla vittoria della Roma in Conference League: “Sto a Roma, sono tre giorni che i tifosi festeggiano (ride, ndr). Ma è giusto così, fanno benissimo a festeggiare. Non bisogna buttare a mare una competizione, qualunque essa sia. Sminuire le vittorie non deve esistere, sono comunque trofei”.