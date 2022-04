Amoruso: “Stiamo facendo estremamente bene, ma questo è un campionato assurdo. Italiano? Se fossi in lui non ci penserei nemmeno un attimo”

L’ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare della squadra viola e del suo tecnico. Ecco cosa ha affermato:

“Siamo una squadra in continua evoluzione. La viola sta facendo estremamente bene, ma voglio rimanere con i piedi per terra. Dobbiamo vincere le prossime due gare, perché sono alla portata e possono portare altro entusiasmo. Questo è stato un campionato assurdo. La Fiorentina deve fare calcoli solo su se stessa. Dobbiamo sfruttare le occasioni, anche nelle partite in cui non riesci a giocare come vorresti. Il fattore campo sarà fondamentale in questa volata finale”.

Ancora su Vincenzo Italiano: “E’ ovvio che i top club stiano dietro a Italiano. Io fossi lui non ci penserei nemmeno un attimo a rimanere a Firenze, almeno un altro anno. La prossima stagione, centrando l’Europa, potrebbe essere quella della consacrazione: a quel punto guadagnerebbe ancora più credibilità”.