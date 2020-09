Amoruso: “Sugli attaccanti ci siamo, ma in fase di regia non vedo un uomo con le idee chiare”

L’ex attaccante della Fiorentina, Lorenzo Amoruso è intervenuto a Radio Bruno parlando del reparto offensivo della Fiorentina: “C’è da capire cosa ha in testa Beppe Iachini. Mi aspetto una squadra che cerchi di creare gioco, come? Non abbiamo un giocatore che tenga la palla su, quindi è chiaro che servono centrocampisti che lo facciano. Sugli attaccanti ci siamo, ma in fase di regia non vedo un uomo con le idee chiare. Vedono in Amrabat il regista ma io non lo so. A Verona non avevi dogmi di posizione, da regista devi stare lì.”.

