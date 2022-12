Amrabat a Firenze solo a ridosso della ripartenza? Un suo connazionale è già tornato alla base

Il Mondiale ha impegnato e non poco Sofyan Amrabat, che ha giocato più di 570 minuti complessivi in Qatar. Il marocchino è stato tra i protagonisti assoluti della competizione e adesso godrà di un periodo di vacanza prima di fare ritorno a Firenze. Il suo rientro alla base viola, però, è atteso solo nei primi giorni di gennaio, a ridosso del ritorno in campo della Fiorentina contro il Monza.

Un suo connazionale, però, è già tornato ad allenarsi con il suo club. Si tratta di Achraf Hakimi, che ieri era in gruppo con il PSG. A ruota lo ha seguito anche Mbappè. Un ritorno record per i due, che hanno rinunciato al riposo.