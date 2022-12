Amrabat a Firenze soltanto dopo Natale. Ma prima c’è da smaltire definitivamente il dolore alla schiena

Attenzione spostata sul ritorno del centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat dal Qatar. Come sottolineato da La Nazione il giocatore viola ieri, nella finalina del Mondiale contro la Croazia, è apparso meno brillante come tanti compagni, nonostante comunque abbia catturato l’attenzione di tanti addetti ai lavori nel corso delle ultime settimane non saltando un singolo minuto della competizione.

Ora per lui iniziano le meritate vacanze concordate con la Fiorentina. Tornerà a Firenze soltanto dopo Natale, quando ricomincerà a lavorare con la squadra. Nel frattempo dovrà anche risolvere i problemi alla schiena accusati durante la permanenza in Qatar per essere al top della forma fisica e disputare una seconda parte di stagione in viola più impegnativa che mai.