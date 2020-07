Amrabat “abbatte” il centrocampo del Parma e il suo Hellas vola in classifica VIDEO

A ridosso della zona per l’Europa a sorpresa c’è anche l’Hellas Verona di Sofyan Amrabat, prossimo centrocampista della Fiorentina. Anche ieri una buona prestazione in crescendo del giocatore marocchino che a tratti domina la zona centrale del campo nella vittoria casalinga contro il Parma. In particolare ottimo il dato sui contrasti effettuati: 11 su 23 totali. In particolare quello con il centrocampista crociato Barillà, che viene letteralmente abbattuto da Amrabat.

