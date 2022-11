Amrabat al lavoro per la Fiorentina anche dal ritiro del Marocco: nel mirino c’è… Sabiri

Intrecci tra Mondiale e Serie A che si consumano nei ritiri della varie Nazionali, con uno sguardo proiettato anche sul mercato che farà seguito alla kermesse qatariota. Il Corriere Fiorentino parla in particolare del Marocco e di Abdelhamid Sabiri, obiettivo neanche troppo nascosto della Fiorentina e che la Sampdoria lascerebbe andare senza troppe remore viste le difficoltà economiche. Per questo al lavoro indirettamente per la dirigenza c’è anche Amrabat, connazionale e impegnato con lui in Qatar: il mediano viola farà un po’ da ambasciatore con il trequartista doriano, che potrebbe essere prenotato o acquistato già a gennaio, per poi sbarcare a Firenze la prossima estate.