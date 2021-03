Amrabat, Biraghi e Castrovilli: Ecco come stanno gli acciaccati della Fiorentina

Nella giornata di ieri la Fiorentina è tornata ad allenarsi per cominciare a preparare la partita di domenica contro il Milan. Quella contro i rossoneri sarà soltanto la prima delle cinque sfide che vedranno le big del nostro campionato arrivare al Franchi: presto, come ricorda il Corriere dello Sport-Stadio, toccherà anche ad Atalanta, Juventus, Lazio e Napoli.

Come stanno gli acciaccati? Cominciamo da Castrovilli, convocato ma non utilizzato a Benevento. La settimana di lavoro in più gli permetterà di smaltire definitivamente il problema accusato contro il Parma e di essere a disposizione di Prandelli. Idem per Amrabat, out contro Glik e compagni per un problema alla schiena ma già in gruppo ieri. Le buone notizie finiscono qua, visto che Biraghi si è allenato da solo: il problema al piede che gli ha impedito di giocare sabato si fa ancora sentire. Il tempo per recuperare non manca, ma la situazione va tenuta sotto controllo.