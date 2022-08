“Amrabat buon giocatore ma non è Torreira, l’uruguaiano non è facile da rimpiazzare. Jovic da ricostruire, speriamo in qualche rinforzo per Italiano”

La Fiorentina è finalmente tornata in Europa e l’ex centrocampista viola Luciano Bruni commenta a Radio Sportiva le prospettive della squadra gigliate con un occhio attento al completamento della squadra: “Il ritorno in Europa della Fiorentina? Firenze è una piazza calda, i tifosi sono facili ad entusiasmarsi ed altrettanto a deprimersi. Italiano ha fatto un grandissimo lavoro, raggiungendo un obiettivo che non ci centrava da danni, con un calcio ottimo”.

Bruni ha poi aggiunto: “Speriamo ora possa essere dato qualche rinforzo in più ora al mister viola, anche senza fare follie. Ci sono tre impegni: campionato, Coppa Italia e Conference, qualche calciatore di valore è partito. Torreira era importante, ma ci sono stati fattori diversi oltre che tecnici che hanno causato la sua partenza. Non è facile rimpiazzare l’uruguaiano: ora c’è Amrabat in quel ruolo, buon giocatore ma non è Torreira: bisogna andar a ritoccare qualcosa. Jovic deve essere ‘ricostruito’. Ha giocato poco perché aveva davanti Benzema, non era facile rubare il posto ad un mostro sacro così. Il serbo ha buone qualità, la Fiorentina ci ha investito e confida in lui, speriamo che faccia come altri che sono poi rinati a Firenze.”