Amrabat, come cambia la vita! Da comparsa in Belgio a pupillo di Commisso VIDEO

Agosto 2019. Sofyan Amrabat, dopo un’annata di alti e bassi con il Club Bruges, firma col Verona. Il classe ’96 marocchino, ai margini in Belgio, si trasferisce in Italia per rilanciare la propria carriera, dopo le difficoltà in Olanda prima ed in Belgio poi. Gennaio 2020, Amrabat firma con la Fiorentina fino al 2024, dimostrando come possa cambiare la vita di un calciatore in poco tempo. Il ragazzo si è imposto come uno dei centrocampisti migliori della Serie A, senza dubbio il più continuo nel rendimento. Corridore instancabile, leader tecnico e tattico, Amrabat non ha faticato ad attirare l’attenzione di squadre importanti, su tutte il Napoli. I partenopei avevano quasi chiuso l’operazione, prima che Rocco Commisso ci mettesse lo zampino e lo portasse in riva all’Arno. ‘L’ho voluto a tutti i costi, è un genio’, ha affermato il presidente viola.

L’ex Bruges è rimasto impressionato dalla bellezza della città di Firenze e dalle dimensioni del progetto che la dirigenza viola gli ha prospettato. Il rapido ritorno in Europa è un must per la nuova Fiorentina americana, e l’acquisto di un calciatore così ambito sta a dimostrarlo. ‘Voglio aiutare la Fiorentina a centrare tutti gli obiettivi’, così Amrabat ha commentato il proprio arrivo in viola, in attesa della presentazione ufficiale. Un calciatore forte, determinato, di grande carattere. E ci dispiace per l’autore del video che vi proponiamo, nel dire: “Welcome To Fiorentina, Sofyan!”.