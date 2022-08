Amrabat: “Commisso un grande uomo e ora ho la fiducia di Italiano a trascinarmi. Ho sentito i cori dei tifosi, cercherò di fare ancora di più”

Il centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat, nel match contro il Napoli è stato sicuramente tra i migliori in campo se non il migliore: “Ho la fiducia del mister è questo è molto importante per me, lui parla sempre con me e mi aiuta. Non è possibile giocare sempre al top ma spero di farlo così ogni settimana”.

Intanto ci sono stati cori dei tifosi per lui: “Li ho sentiti, mi piace che cantino per me, cercherò di fare ancora di più. Sono molto contento, ho sempre detto che i nostri tifosi sono straordinari. Si fanno sempre sentire con noi in casa e fuori”.

Infine una battuta anche sul presidente Commisso: “Quando è qui si fa sempre sentire vicino, per la Fiorentina è molto importante. Ha fatto tanto per la squadra, è un grande uomo”.

