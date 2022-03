Amrabat conquista la fiducia di Halilhodžić. Maleh invece resta a casa

C’è il nome del centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat, tra i convocati della nazionale marocchina che dovrà giocare una doppia sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar, contro la Repubblica Democratica del Congo.

Nella lista redatta dal selezionatore Vahid Halilhodžić non figura invece il nome di un altro viola, Youssef Maleh, che pure in passato era già stato chiamato dallo stesso CT. L’ex Venezia se ne starà a Firenze in quel periodo per lavorare con Vincenzo Italiano e con il gruppo, ridotto, che sarà a disposizione del tecnico.