Amrabat è arrivato a Milano: “Ecco perché ho scelto la Fiorentina, un saluto ai tifosi” VIDEO FN

Sofyan Amrabat è arrivato da pochi istanti a Milano per firmare il contratto con la Fiorentina. L’ormai ex giocatore dell’Hellas Verona ha rilasciato anche qualche dichiarazione: “Ho scelto la Fiorentina perché mi ha dato le sensazioni migliori, ho scelto col cuore. Un saluto a tutti i tifosi, sono felice di firmare con la Fiorentina. Ci vediamo in estate”. Ecco il video realizzato da Fiorentinanews.com: