Amrabat e i problemi di schiena da valutare. Intanto lo staff di Italiano studia un piano di recupero ad hoc

Sabato la finale per il 3° e 4° posto, poi il ritorno a Firenze di Amrabat. Si sta per concludere la fantastica esperienza mondiale per il centrocampista viola, tra gli assoluti protagonisti per torneo. Ci sarà da capire quanto i dolori alla schiena stiano dando fastidio al giocatore della Fiorentina, che ha ammesso di aver giocato le ultime partite non prima di essersi sottoposto a iniezioni, probabilmente antidolorifiche.

Non c’è da temere, perché lo staff viola insieme a Vincenzo Italiano ha preparato un programma ad hoc per Amrabat al suo ritorno in Toscana. Per lui, prima 10 giorni di vacanza, poi tornerà alla base, ovviamente non prima di Natale. Lo scrive La Nazione.