Amrabat è il miglior giocatore del mese e ringrazia i tifosi: “Ci supportano sempre e ovunque, sono grandissimi!”

Insignito del premio come miglior giocatore del mese in base ai voti social dei tifosi della Fiorentina, Sofyan Amrabat ci ha tenuto a ringraziare tutti i suoi sostenitori attraverso un post su Instagram. Insieme alla sua foto con il premio, il centrocampista marocchino ha pubblicato un video della Curva Fiesole che intona il coro a lui dedicato, scrivendo nella didascalia: “Sono felice di essere stato scelto come giocatore del mese. Voglio ringraziare i nostri grandi tifosi che ci supportano sempre e ovunque!”.

