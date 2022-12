Amrabat è l’uomo copertina della cenerentola del Maghreb: il Marocco sconvolge il mondo intero

Tempo di pausa anche per i Mondiali: oggi è il primo dei due giorni senza partite dall’inizio della competizione. Venerdì cominceranno i quarti di finale, dove al ballo delle otto Nazionali migliori al mondo, è invitata anche una Cenerentola d’eccezione. Il Marocco sta costruendo un autentico capolavoro, emergendo senza alcun dubbio come la rivelazione numero 1 del Mondiale 2022. Inevitabilmente, è anche un’impresa a tinte viola, perché il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat si è sempre conquistato un ruolo in prima pagina.

L’ascesa del numero 34 viola inizia fin da subito, con un ottimo esordio contro la Croazia. Arrivano prestazioni solide anche nelle due vittorie nel girone, contro Belgio e Canada, che hanno contribuito al raggiungimento del primo posto. Ieri, nell’impresa a spese della Spagna, Amrabat raggiunge l’apice del suo Mondiale: vinti tutti i duelli a terra, solita quantità consistente di palloni recuperati e, soprattutto, zero falli commessi.

Il centrocampista della Fiorentina vola con il suo Marocco, che adesso ha un sogno da inseguire. La favola del Maghreb ha già scritto la storia, conquistando il proprio miglior piazzamento di sempre in un Mondiale, ma non vuole certo fermarsi, nonostante parta nettamente sfavorita contro il Portogallo, avversario ai quarti. Appuntamento a sabato, alle ore 16, per capire quanto ancora potrà durare questo sogno ad occhi aperti.