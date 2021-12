Il futuro di Sofyan Amrabat potrebbe essere lontano dalla Fiorentina. Ne ha parlato l’edizione odierna di Tuttosport: dopo averlo già voluto in estate, il Torino è pronto a tornare alla carica per il marocchino. Ivan Juric, che l’ha già allenato ai tempi dell’Hellas Verona, è pronto ad accoglierlo a braccia aperte. Fondamentale, però, l’aiuto economico da parte di Cairo, oggi più propenso ad investire per Amrabat.

Il permesso datogli dalla Fiorentina prima dell’ultima partita del 2021 è il segnale che Italiano può fare a meno di lui, alla luce anche del recupero di Pulgar. L’unica incognita è rappresentata dalla Coppa d’Africa: il club di Commisso potrebbe decidere di farlo partire con la formula del prestito con diritto di riscatto.