Amrabat e quel feeling con Gattuso che lo mette al centro della Fiorentina

La prima stagione di Sofyan Amrabat alla Fiorentina è stata tutt’altro che positiva, ma presto le cose potrebbero cambiare. L’arrivo di Gattuso sulla panchina viola, infatti, potrebbe far bene anche al centrocampista marocchino. Che qualche mese fa si esprimeva così a proposito del Napoli allenato da Ringhio: “Un’ottima squadra, efficace e determinata, che interpreta un buon calcio. E’ un gruppo costruito ad immagine e somiglianza del tecnico. Non mollano mai, lottano su ogni pallone. Portano in campo lo spirito combattivo che ha sempre contraddistinto Gattuso”.

Il tecnico calabrese voleva Amrabat quando allenava il Napoli e adesso, come si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, è pronto a farne il centro della mediana viola. Se mai ci fosse stato un dubbio che potesse finire sul mercato, l’arrivo di Gattuso ha spazzato via qualsiasi tipo di incertezza: il marocchino è uno dei punti fermi della Fiorentina di Ringhio.