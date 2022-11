Amrabat e un salvataggio sulla linea decisivo. Ma è anche l’unico a finire sul taccuino dell’arbitro

Esordio positivo per il Marocco e per il centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat ai Mondiali. Finisce 0-0 il match che la squadra africana ha giocato contro i vicecampioni del mondo della Croazia.

Nel primo tempo Amrabat (che è rimasto in campo per tutta la gara), ha disputato una prova di forza a centrocampo ed è stato l’elemento di collegamento tra difesa e attacco.

Nella ripresa, oltre ad aver recuperato diversi palloni, lo si è visto in particolar modo al 52′, quando in scivolata ha fatto un salvataggio praticamente sulla linea sul tiro di Lovren. Poi è arrivato anche il suo consueto giallo: al 77′ è stato ammonito per un fallo su Modric. Tra l’altro è stato anche l’unico ad essere finito sul taccuino dell’arbitro.