Amrabat e una convocazione con adeguamento verso l’alto. Il caso particolare di Jovic

Nell’estate del 2024, i calciatori con il contratto in scadenza in casa Fiorentina saranno moltissimi.

Volgendo lo sguardo a quelli più importanti, diciamo che su Amrabat ed Igor la Fiorentina vanta un’opzione per arrivare al 2025.

L’idea per il centrocampista marocchino, in grande spolvero ai Mondiali, è quella di convocare gli agenti per adeguare lo stipendio verso l’alto e prolungare il rapporto.

Un discorso a parte è da fare su Jovic che, arrivato a giugno 2024, avrà libertà di scelta: andarsene in una società di suo gradimento o restare ancora firmando un altro biennale a 5 milioni a stagione con i viola.