Amrabat e una telenovela di mercato destinata a ripartire: oltre al Barcellona c’è una big inglese sul centrocampista della Fiorentina

Dopo il Mondiale sono state diverse le big europee che si sono interessate al centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat. Su tutte il Barcellona, di cui ricorderete il tentativo in extremis non andato a buon fine. Il futuro del marocchino resta comunque imprevedibile, e la telenovela che lo riguarda potrebbe ripartire nel prossimo mercato.

Secondo quanto scrive calciomercato.com, il Barcellona sta infatti continuando a monitorare la situazione di Amrabat per poi eventualmente tornare all’attacco in estate. Attenzione però, perché sulle tracce del giocatore ci sarebbe anche il Tottenham. La Fiorentina dal canto suo punta molto sull’ex Verona, e non è disposta a farlo partire per meno di 30/35 milioni di euro.