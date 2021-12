Amrabat e una visita che sa di cessione. Milenkovic, la scadenza contrattuale lo rende appetibile, ma la Fiorentina…

Sofyan Amrabat potrebbe lasciare la Fiorentina. Sul Corriere Fiorentino di oggi si legge che la visita del procuratore a Firenze dovrebbe essere propedeutica a una sua cessione nel corso del mercato di gennaio. L’interessamento del Torino di Ivan Juric per lui è cosa ormai nota, ma le pretendenti potrebbero essere di più.

Attenzione a Nikola Milenkovic, che è ad un anno e mezzo dalla scadenza di contratto e dunque, riporta sempre il giornale citato, diventa appetibile per chi, come il Milan, ha urgenza di intervenire in difesa. Vista la posizione in classifica, aggiungiamo noi, è difficile però che la Fiorentina decida di privarsene a gennaio.