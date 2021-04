Amrabat: “Felice dei complimenti del Presidente, ma dobbiamo tornare a vincere. Abbiamo cinque finali a disposizione”

Il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat, votato dai tifosi come man of the match dell’incontro che ha visto i gigliati pareggiare contro la Juventus, ha parlato così ai canali ufficiali del club: “Molto contento di essere stato premiato dai tifosi. Era una partita molto difficile, la Juve è una grande squadra e domenica era molto caldo. Felice per i complimenti del Presidente, ma dobbiamo tornare a vincere. Avremo 5 partite, che dovranno essere 5 finali. Posizione in campo? Per me è uguale, gioco dove il mister ha bisogno”.