Amrabat gioca (molto bene), Sabiri segna: il Marocco schianta il Belgio e vola al primo posto nel girone

Si è appena concluso il match delle 14 di questa domenica di Mondiali. Ennesima caduta di una big: oggi è toccato al Belgio, che è uscito sconfitto dalla sfida contro il Marocco per 0-2. Il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat è rimasto in campo per tutti i 90 minuti, confermando l’ottimo periodo di forma con un’altra prestazione assai convincente. Impressionante la quantità di palloni recuperati; il classe ‘96 è cresciuto molto nel secondo tempo, come tutta la sua Nazionale.

Decisiva l’entrata in campo di Abdelhamid Sabiri, obiettivo di mercato della Fiorentina: al centrocampista della Sampdoria bastano appena cinque minuti per segnare, direttamente da calcio di punizione, al 73°. C’è tempo anche per chiudere la partita, con la rete di Aboukhlal al minuto 92. Con una vittoria più che meritata, il Marocco si prende il primo posto dell’affascinante gruppo F, in attesa del risultato di Croazia-Canada. Rimane un ultimo ostacolo, ovvero la gara contro i canadesi, ma la Nazionale di Amrabat è molto vicina a conquistare l’accesso agli ottavi di finale.