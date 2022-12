Amrabat: “Grazie a tutti quelli che ci hanno sostenuto da tutto il mondo! Purtroppo non era il nostro destino”

Il centrocampista della Fiorentina e della nazionale marocchina, Sofyan Amrabat, ha parlato nel giorno dopo della sconfitta in semifinale mondiale contro la Francia. Sul proprio profilo Instagram, il calciatore ha ringraziato tutti i tifosi da tutto il mondo che l’hanno supportato in queste settimane, ricordando che il suo campionato del mondo non è ancora finito.

“Voglio ringraziare tutti i nostri fan del MONDO per il FANTASTICO supporto! Abbiamo fatto di tutto per arrivare in finale per voi. Finora i migliori sostenitori di questa Coppa del Mondo.💪🏻 Purtroppo non era il nostro destino ma sempre lode ad Allah 🤲 Andremo per il 3° posto ora se così Allah vorrà!”.