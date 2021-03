Amrabat: “Ho lavorato con il fisioterapista, spero di essere disponibile per Benevento. Sarà un match molto importante”

Dopo l’ultimo acciacco, il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat proverà a recuperare per il match di sabato al ‘Vigorito’ contro il Benevento. Proprio il marocchino ha parlato così ai canali social della Fiorentina: “Ho lavorato fuori con il fisioterapista su alcuni movimenti e alcuni test. Spero di essere disponibile per la partita di sabato che sarà molto importante per noi”.