Amrabat: “Ho molta fiducia per i Mondiali nonostante il girone del Marocco sia difficile. Lotteremo l’uno per l’altro per rendere felici i nostri tifosi”

Direttamente dal ritiro con il suo Marocco il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat ha commentato quello che potrebbe essere il cammino della sua Nazionale ai Mondiali: “Ho molta fiducia in questa squadra. È molto bello essere qui, ma non siamo qua soltanto per tre partite. Possiamo fare qualcosa di speciale e rendere il popolo molto orgoglioso. Naturalmente siamo in un girone molto difficile. Ritengo che Belgio e Croazia siano due squadre molto forti, e anche con il Canada non è facile. Ma noi siamo il Marocco. Dobbiamo crederci. Dobbiamo credere di poter fare qualcosa. Dobbiamo credere di poter vincere. Dobbiamo lottare l’uno per l’altro”.

E aggiunge: “Siamo qui per rendere la nostra gente orgogliosa della propria nazionale. E anche questo è molto, molto importante. Dobbiamo renderli molto felici”.