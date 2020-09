Amrabat: “Ho parlato con cinque club italiani, ma ho scelto la Fiorentina perché mi piacciono il progetto e le ambizioni del club”

Giornata di presentazione per Sofyan Amrabat, acquistato dalla Fiorentina durante lo scorso mercato di gennaio ma arrivato a Firenze soltanto poche settimane fa.

Queste le parole del nuovo centrocampista viola: “Il primo approccio con la Fiorentina? Sono molto contento di essere qui, per me è un grande onore. La prima volta che mi sono incontrato con la dirigenza viola ho avuto un’ottima impressione. Sono una persona e un giocatore che ascolta molto i propri sentimenti e sceglie con il cuore. Ho parlato con cinque società italiane, ma fin dal primo giorno ho scelto la Fiorentina perché mi ha dato le sensazioni migliori. E forse tra questi cinque club sulla carta non è il più grande, ma mi piacciono molto il progetto e le ambizioni e credo che potremo fare molto insieme”.