Amrabat-Iachini, ritorno al passato?

Con il ritorno di Beppe Iachini, l’avventura di Sofyan Amrabat potrebbe subire un repentino cambio di marcia. Sotto la guida di Prandelli, il centrocampista marocchino aveva sì migliorato il proprio rendimento, ma con il tecnico di Orzinuovi non è mai scattata la scintilla. Come si era chiaramente intuito al momento della sostituzione contro lo Spezia e nelle partite successive, in cui l’ex Verona è finito anche in panchina.

La seconda avventura di Iachini alla Fiorentina potrebbe riportarlo al centro della squadra, nel vero senso della parola. Con l’allenatore marchigiano, infatti, Amrabat ha giocato le prime sette partite della sua esperienza in riva all’Arno da regista. Con risultati tutt’altro che positivi, dato che non è un play, bensì dà il meglio di sé con quel tipo di giocatore al suo fianco. Che potrebbe essere Pulgar, tornato a pieno regime di recente.