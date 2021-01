Amrabat, il meglio deve ancora venire. Un impegno costante per diventare il top player di Prandelli

Prima una partenza un po’ in sordina, e poi un rendimento progressivo di buon livello per soddisfare le aspettative di inizio stagione.

Le prove in campo di Sofyan Amrabat hanno avuto i riflettori puntati fin dall’inizio del campionato per tentare di fare luce sulla sua qualità espressa in precedenza con la maglia del Verona. Le faie di ambientamento e di adattamento al sistema di gioco della Fiorentina hanno senza dubbio influito per quanto visto in determinate gare.

Eppure il 24enne marrocchino è stato sempre l’ultimo a mollare anche nelle situazioni più complicate, mostrando una maturità calcistica e un grande spirito di sacrificio da veterano.

Si è ritrovato più volte schierato da regista, non precisamente il suo ruolo, e ha cercato di interpretarlo il meglio possibile con tanta intensità, correndo per tutti i 90 minuti senza mai rallentare e tentare di essere presente in ogni zona del campo. Instancabile e determinato nel voler provare sempre la giocata, ha cercato costantemente di fornire il suo contributo da mediano adattato. Adesso però è arrivato il momento di liberare del tutto l’esplosività di Amrabat, e il tecnico viola Prandelli sa bene che questo è un dettaglio importante per permettere a tutta la squadra di giocare in modo più dinamico con il contributo del giocatore schierato da mezz’ala e non davanti alla difesa.

Ecco perché si prospetta un percorso sempre più importante per l’ex centrocampista gialloblù, che senza grandi compiti difensivi e di interdizione potrà essere il perno centrale di una Fiorentina intenzionata a risalire la china della classifica. E soprattutto, come sostenuto dal ds Daniele Pradè in un’intervista di appena un mese fa, più conoscerà Firenze e l’importanza di indossare la maglia viola più potrà crescere e mostrare di che pasta è fatto. Del resto c’è da far valere l’importanza dell’acquisto fatto esattamente un anno fa, ma sul fatto che il giocatore rappresenti uno dei fiori all’occhiello della rosa viola non ci sono dubbi. Dopo la grande gara disputata contro la Juventus per Amrabat è arrivato il momento di sfoggiare i veri panni da top player in tutto e per tutto.